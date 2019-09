Record di presenze per l’estate di Artesina

Oltre 25.000 passaggi per l’estate di Artesina. Un record di presenze per la “Montagna Amica” nei mesi di luglio e agosto. E’ il bob l’attività di maggior successo, capace di attirare famiglie nel monregalese da tutta Italia. Divertimento e adrenalina, all’insegna della massima sicurezza, con le discese lungo i pendii della pista da sci Colletto tra curve ampie e strette e cambi di pendenza mozzafiato.

Grande partecipazione anche sulle piste da bike, completamente rinnovate con possibilità di discesa di ogni livello, per l’e-bike e per i coloratissimi ciambelloni del tubing. Il pubblico dimostra di apprezzare l’ampio ventaglio di relax e svago della montagna a chilometri zero attraverso un ricco calendario di iniziative: dai mercatini alla gastronomia in piazza passando per le escursioni in quota e per tanti irrinunciabili appuntamenti.

Alto indice di gradimento anche per gli appuntamenti musicali e a tal proposito spiccano le performance dei Birkin Tree alla baia del Colletto, la musica jazz dei Stuff Like Jazz e il concerto in piazza della banda di Mondovi. Sport e amore per la montagna si intrecciano nei “summer camp” per bambini e ragazzi a contatto con calcio, tennis, basket e volley.

Un’estate da ricordare, con l’impegno degli instancabili animatori delle attività della stazione del Cuneese ripagato dalla presenza di tante famiglie, di persone di ogni età desiderose di trascorrere giornate a contatto con l’aria buona, con il profumo della natura di Artesina, alternando relax e divertimento.