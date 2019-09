Sicurezza, Ariotti: dopo Multedo, nuove telecamere installate al Cep di Prà

“In seguito alle nostre numerose richieste, ieri è stata installata una nuova telecamera di sicurezza nel quartiere del Cep, nella piazza di via 2 dicembre 1944”.

Lo ha annunciato il consigliere comunale Fabio Ariotti (Lega).

“Si tratta – ha aggiunto il leghista – di un ulteriore obiettivo raggiunto, in accordo con il comitato di quartiere, che si va ad aggiungere a quelle in via Novella e in via Pastore.

Oltre a questa, altre nuove telecamere sono state installate nel quartiere di Multedo.

Un ringraziamento va all’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino, che ha accolto le richieste del territorio.

Questa è la dimostrazione che come Lega scegliamo i fatti alle parole, nell’interesse dei cittadini e dei quartieri, per aumentare la sicurezza e combattere il degrado”.