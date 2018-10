Recitarcantando: Il Gioco dell’Opera e del Teatro

Recitarcantando è una proposta di Teatro educazione a tutto tondo per i più giovani, nata nel 2005, a Genova dall’entusiasmo delle autrici Fiorella Colombo e Laura Di Biase.

Da allora, con i loro bambini e ragazzi hanno messo in scena più di una trentina spettacoli teatrali, ispirandosi alle opere liriche e ai balletti, reinterpretandoli in modo creativo e originale, di cui hanno curato la rielaborazione dei testi, le coreografie, la recitazione e la preparazione dei canti

“Il progetto – racconta Fiorella Colombo, insegnante, pedagogista, scrittrice per infanzia nonché ed autrice e attrice teatrale – si differenzia in tre grandi filoni, con metodi e modalità d’espressione diverse: ‘Recitarcantando l’Opera lirica’, per far conoscere, comprendere e amare l’opera lirica, ma anche la musica in generale ai bambini e ai ragazzi dai più piccoli ai più grandi e ‘Spettacoli Teatro per bambini e ragazzi’, proponendo con la compagnia Liberitutti e attraverso il teatro di animazione e di narrazione, il teatro evocativo e il teatro d’attore, spettacoli interattivi, dove tutti i partecipanti sono invitati ad entrare con il pubblico che diventa parte attiva del processo, collaborando in scena con gli stessi attori”.

Ma il progetto è ancor più ad ampio respiro, e comprende attività e laboratori teatrali, corsi di recitazione e campus estivi dove non solo si recita, si canta e si balla, ma spesso si parte su un vascello di pirati o si finisce nella pancia di una balena, e può capitare di perdersi in un labirinto magico e fare incontri che porteranno a fare emergere, esprimere e condividere le emozioni.

Il progetto Recitarcantando viene proposto nelle scuole, non solo con interventi in presenza delle stesse autrici, ma anche attraverso la pubblicazione di numerosi volumi, che gli insegnanti possono seguire passo passo.

Proprio quando Fiorella dice “ad ampio respiro” non scherza affatto: impossibile riassumere qui tutte le attività e le proposte a cui si dedicano con enorme passione, e per le quali conviene consultare il sito ufficiale.

Ma per conoscerli meglio non c’è migliore occasione che assistere, o meglio, partecipare ai loro spettacoli teatrali, in scena al Teatro Garage di Genova, ma loro sono sempre disponibili a portare le loro fiabe in tutta la Liguria ed anche fuori.

“Il nostro obiettivo – conclude Fiorella – è contribuire alla crescita e alla bellezza di questo meraviglioso mondo, facendo la nostra parte, donando il nostro piccolo pezzettino, ciò che sappiamo fare meglio: giocare con i bambini diffondendo la cultura in modo alternativo e creativo, attraverso la musica, il teatro, le fiabe, il canto e la narrazione”.

Il primo spettacolo ad andare in scena dsarà “L’ultimo segreto di Houdini”, che debutterà al Teatro Garage il 31 ottobre, per una magica celebrazione della notte più misteriosa dell’anno, Halloween, quando la vita di Harry Houdini, il re degli illusionisti, divenne leggenda

Laura Candelo

Recitarcantando su Facebook: https://www.facebook.com/Recitar-Cantando-32509996417063

La stagione 2018/2019 al Teatro Garage: http://www.recitarcantando.net/?page_id=107