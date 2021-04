L’intervento prevede miglioramenti dell’impianto di illuminazione e l’ampliamento della rete di videosorveglianza.

Proseguono a Recco i lavori per rendere l’impianto di pubblica illuminazione più moderno e in grado di rispondere al bisogno di risparmio energetico, per assicurare anche benefici ambientali e per ampliare la rete di videosorveglianza lungo tutto il perimetro urbano.

Per permettere il nuovo intervento e lavorare in sicurezza, l’8 aprile sarà posto il divieto di circolazione in via Carbonara, tra salita Bastia e il civico 37, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17, i residenti della zona stanno ricevendo in cassetta postale il volantino informativo con tutte le indicazioni.

«Stiamo riqualificando l’illuminazione pubblica per migliorare la visibilità e ridurre le emissioni inquinanti. Con l’impianto di videosorveglianza, che in via Carbonara va a coprire una zona ‘sensibile’, accresciamo anche la sicurezza dei cittadini. Continueremo a sviluppare la rete di telecamere su tutto il territorio a sostegno delle attività della Polizia Locale.» Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo. ABov