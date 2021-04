New Racing for Genova pronta a sbancare Sanremo

La scuderia genovese in gara con tredici equipaggi nel Rally delle Palme e con i savonesi Rossi – Bianco nel 36° Sanremo Rally Storico

Genova – Grandi numeri, a conferma della propria leadership in Liguria, per la New Racing for Genova alla kermesse rallystica di Sanremo, in programma da venerdì a domenica. La scuderia genovese sarà, infatti, al via del 22° Rally delle Palme – 12° Rallye Sanremo Leggenda, previsto per sabato, con tredici equipaggi e con una vettura – la Renault 5 Gt Turbo dei savonesi Sandro Rossi e Vittorio Bianco – nel 36° Sanremo Rally Storico, che sarà disputato venerdì e sabato.

Riflettori puntati, nel 22° Rally delle Palme, su Michele Guastavino e Laura Bottini. Vincitori, con una Ford Fiesta R5, dell’ultima edizione disputata del “Sanremo Leggenda”, si propongono tra i favoriti per il successo finale della gara, che affronteranno con una Skoda Fabia R5. Con una vettura analoga saranno in gara anche altri due equipaggi della New Racing for Genova, entrambi desiderosi di ben figurare: Alberto Biggi – Marco Nari e Luigi Guardincerri – Alessandro Parodi.

Due vetture del sodalizio genovese in lizza anche nell’affollata e combattuta Classe R2B: sono le Peugeot 208 di due piloti accasatisi di recente alla New Racing for Genova, Christian Morelli, con Alessandro Pozzi alle note, e Lorenzo Lanteri, che dividerà l’esperienza con Luca Pierani. Una “new entry” anche in Classe N2, quella del veloce genovese Davide Melioli, pronto ad affrontare l’impegno con la sua Peugeot 106 1600 ed in coppia con Paolo Pontari. Nella N2 saranno in lizza, sempre con una 106, anche Luca Formentera – Walter Terribile.

Un neo acquisto della New Racing for Genova anche in Classe N3. E’ il chiavarese Massimo Garbarino, al debutto assoluto nei rally dopo anni di esperienze con le due ruote dell’enduro: sarà al via con Viviana Previato ed al volante di una Peugeot 306. Due, invece, le Peugeot 106 1400 in Classe A5: le porteranno in gara Andrea Peirano – Pamela Mirani ed i fidanzati Nicolò Franca – Alessia Beroldo.

Due vetture del sodalizio genovese anche tra le Racing Start Plus, quelle di Maurizio Zaccaron – Lady Tuning (Renault Clio Williams) e di Walter Morando – Fabio Cademartori (Citroën C2 Vts). Tra le Racing Start, infine, ci sarà il giovane Mattia Canepa che, con Giorgia Lecca alle note, tornerà alla guida della sua Citroën C2 Vts con cui lo scorso anno si è reso protagonista di un notevole percorso di crescita.

Tutte le notizie sull’attività della scuderia sul sito del sodalizio all’indirizzo https://www.newracingforgenova.it/