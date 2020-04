Recco, scalinata Punta S. Anna- Belvedere fine restyling

Gli interventi di riqualificazione della scalinata che unisce la passeggiata Punta Sant’Anna e il Belvedere di Recco, posto sulla copertura del depuratore si sono conclusi.

«I lavori per la realizzazione della scalinata, partiti agli inizi di gennaio, costituiscono un ulteriore tassello per rendere quest’area più sicura ed accessibile ̶ spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo ̶ nonostante il momento critico, abbiamo fatto il massimo sforzo possibile per portare a termine le opere già avviate. Purtroppo in questo contesto emergenziale lo stop è stato imposto ad alcuni cantieri non strategici a causa delle misure di prevenzione e tutela sanitaria.»

La riqualificazione della scalinata ha compreso vari lavori tra cui la realizzazione del rivestimento in pietra Luserna su scalini e pianerottoli; la formazione di muratura in pietra a vista per il rivestimento dei paramenti murari in cemento; l’adeguamento e rettifica delle quote dei gradini della scalinata e la modifica della ringhiera esistente.

Per il restyling complessivo della scalinata sono stati spesi 9.500 euro. Il Belvedere sarà intitolato a Piero Pizzo, allenatore della Pro Recco, che vinse il primo scudetto a Trieste nell’anno 1959 e guidò la squadra alla conquista di altri sei scudetti fino al 1966. ABov