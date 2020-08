Recco: Rudeejay, il dj producer e la bella musica da ballo mercoledì 12 agosto in Lungomare Bettolo a Recco. Una serata con il dj producer affermato in Italia e in Europa.

L’atteso appuntamento con il puro divertimento: il Lungomare Bettolo si trasforma in una discoteca all’aperto per poter ballare con Rudeejay, dj tra i più richiesti ed impegnati d’Italia. Capace di anticipare i tempi e considerato un pioniere della musica elettronica, il dj bolognese saprà trascinare, emozionare e far ballare un pubblico di giovani e giovanissimi appassionati.

Accanto all’ esperto della consolle si esibiranno Q10 e Vitera. La rassegna “E-20/20 – d’agosto a Recco”, organizzata dal Comune di Recco, entra nel vivo con appuntamenti ricchi di musica, in attesa di ospitare il concerto di Ron il 13 agosto. «E’ certo un’estate complicata ̶ spiega il sindaco Carlo Gandolfo ̶ ma noi siamo pronti anche con questa impegnativa serata. Il Lungomare diventerà un locale all’aperto nel rispetto di quanto previsto dalle ordinanze, in termini di capienza, distanziamento sociale e mascherine».

In Lungomare Bettolo è infatti previsto un numero limitato di accessi, controllo della temperatura corporea, braccialetti colorati all’ingresso, personale impegnato a far rispettare le distanze e l’uso delle mascherine. Nell’area dance non sarà possibile accedere con borse di grandi dimensioni, che saranno depositate in uno spazio guardaroba, e non si potranno consumare bevande in vetro o in lattina

Biografia del dj producer

Rudeejay, pseudonimo di Rodolfo Seragnoli, ha cominciato la carriera nel 2002. Nel 2015 ha aperto il concerto di Jovanotti a Firenze. Nel suo ‘curriculum’ anche remix per Bob Sinclar, Martin Solveig, Afrojack e collaborazioni con Gabry Ponte, DJs from Mars e Angemi. Nel 2020, in concomitanza dell’emergenza COVID-19, crea con DJ Matrix il progetto “LA MUSICA NON SI FERMA” a cui partecipano DJ Antoine, Tigerlily, Merk & Kremont, Marnik, Mariana BO ed ANGEMI tra i tanti. Il 29 maggio seguente, invece, rilascia il singolo The Drop, in collaborazione con Tiësto, DJs from Mars e Da Brozz, e pubblicato tramite Musical Freedom.

Gli spettacoli sono tutti a ingresso gratuito; per la serata con Rudeejay la prenotazione è consigliata. Ci si potrà prenotare fino a esaurimento dei posti disponibili, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno dell’evento con le seguenti modalità:

– con messaggio WhatsApp al numero 3348754058

– tramite e-mail a stampa@prolocorecco.it

Per maggiori informazioni consultare il sito www.comune.recco.ge.it. ABov