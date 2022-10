Recco, riaprire e valorizzare l’ex asilo Maestre Pie. Adesione alle biblioteche della Città metropolitana.

«Riapriamo e valorizziamo l’ex asilo delle Maestre Pie», la soddisfazione del sindaco Gandolfo dopo l’aggiudicazione della gara per la riqualificazione della struttura.

«Si parte con il posizionamento di un altro importante tassello per il recupero di un luogo abbandonato della città, che dimostra la capacità di attrarre fondi messa in campo da Città Metropolitana e lo sviluppo di idee progettuali innovative. Ringrazio il sindaco metropolitano Marco Bucci e il consigliere Franco Senarega per il costante impegno profuso nel conseguimento di questo importante obiettivo.

Al termine dell’intervento alla città sarà restituito una grande struttura che ospiterà i corsi dell’Istituto Tecnico Superiore Turismo dedicati a gastronomia e hotellerie, creando opportunità di formazione professionale saldamente legate al tessuto produttivo locale». Così commenta ilsindaco Carlo Gandolfo, a seguito dell’aggiudicazione della gara per la riqualificazione dell’ex asilo della Maestre Pie.

Recco, rinnovata l’adesione al sistema dei servizi bibliotecari di Città Metropolitana.

La Giunta comunale ha deliberato di rinnovare il protocollo operativo tra la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Genova e i Comuni e le Biblioteche già aderenti al Centro Sistema Bibliotecario per la realizzazione del sistema di servizi Bibliotecari on-line e di un catalogo integrato, per il periodo di 12 mesi, dal 15 ottobre 2022 al 14 ottobre 2023.

«La nostra biblioteca, oltre ad essere un servizio di valore per i cittadini, per i più giovani in particolare, è ormai un punto di riferimento per tutti gli studiosi e gli studenti del territorio. L’adesione al sistema dei servizi bibliotecari di Città Metropolitana ci permette di fornire un servizio importante, efficiente, funzionale, un obiettivo che vogliamo mantenere e rafforzare». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini. ABov