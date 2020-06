Recco: inizia la pulizia e lo sfalcio d’ erba e arbusti nelle strade e sentieri e in collina

E’ cominciato a pieno ritmo il taglio delle sterpaglie, le potature, e la pulizia delle strade pedonali e dei sentieri in tutta la citta di Recco. Si incomincia dalla zona mare per poi procedere verso tutte le altre.

In questi giorni l’ufficio manutenzione del Comune di Recco, coordinato dall’assessore Caterina Peragallo, ha portato a termine i lavori di sfalcio in Lungomare Italia (primo tratto salita Macaggi), in salita Faveto (secondo tratto) e lungo il sentiero Ascensione.

Si tratta di interventi periodici e necessari per garantire la pulizia, la sicurezza e il normale transito lungo le stradine pedonali della città, arginando il pressante problema delle sterpaglie e degli arbusti infestanti che costituiscono un ricettacolo di sporcizia, insetti e animali vari.

«Stiamo portando a termine – concludono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore Caterina Peragallo – interventi radicali di manutenzione del territorio. Offrire un’immagine della città pulita vuol dire innanzitutto dare ai cittadini un luogo più decoroso e vivibile e una città più bella agli occhi dei turisti che scelgono Recco per trascorrere le loro vacanze.

Ricordiamo che anche i comportamenti virtuosi di tutti rendono Recco più bella e ordinata, quindi invitiamo i cittadini anche ad una gestione corretta del verde privato, con azioni come taglio delle siepi e sfalci per garantire la sicurezza di stradine e sentieri, e per la visibilità». ABov