Recco: pulizia delle cunette in via della Né

Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria disposti dall’Amministrazione comunale di Recco sono state pulite le cunette nella parte alta di via della Né, per consentire il normale deflusso delle acque in caso di piogge insistenti o di temporali.

I lavori, condotti in modalità manuale e con l’aiuto di mezzi meccanici, si sono conclusi con la radicale pulizia delle cunette laterali della strada da vegetazione cresciuta spontaneamente, da detriti, terriccio, foglie e da ogni altro materiale accumulato nel tempo, tutti potenziali ostacoli al corretto deflusso delle acque meteoriche

«Sono interventi necessari sia per garantire igiene, pulizia e sicurezza delle nostra strade sia per tutelare gli abitanti, soprattutto in quelle zone più esposte al rischio allagamenti in caso di forti piogge ̶ dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo ̶ continuiamo a lavorare per migliorare la sicurezza della nostra città» ABov