Recco: palco sul lungomare Bettolo per gli eventi estivi

E’ cominciato questa mattina 4 luglio il lavoro per allestire il palco dove, dall’11 luglio e fino alla fine di agosto, andranno in scena le numerose manifestazioni che compongono il calendario estivo, organizzato dal Comune di Recco, nonostante le restrizioni anti-Covid.

In attesa che il prossimo giovedì 9 luglio venga presentato in conferenza stampa il calendario degli eventi, con un format adeguato all’emergenza sanitaria, le auto sono state allontanate dal lungomare Bettolo per fare posto al palcoscenico che alzerà il sipario su una bella stagione di appuntamenti.

«E’ stata comunque una scommessa riuscire a proporre un programma non troppo diverso da come lo avevamo pensato – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – attraverso un grande sforzo collettivo. Non rinunceremo al teatro, alla musica e al divertimento, rendendo la città più attraente per turismo, e noi viviamo grazie anche a questo comparto, ma in tutta sicurezza». ABov