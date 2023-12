Recco, nuova postazione recintata per i rifiuti in piazzale Ricina.

La Giunta Gandolfo ha approvato la delibera per la realizzazione di una nuova postazione per la raccolta differenziata dei rifiuti in piazzale Ricina . Continua il restyling del servizio di raccolta dei rifiuti a Recco, con la recinzione progressiva delle isole ecologiche che uniscono funzionalità a qualità ambientale.

Con il nuovo anno sarà operativa la nuova postazione che si va ad aggiungere alle 13 postazioni realizzate dal 2022 (via della Ne, via Fieschi, piazzale Olimpia, una piazzale Europa, via Roma zona euronics, alle spalle di cabina Loderini, via XXV aprile, via Pisa, piazza San Giovanni Bono, 2 in via Speroni, corso Garibaldi, sotto le arcate ferroviarie).

«L’opera si inserisce nell’ampio progetto sviluppato per migliorare il sistema di raccolta differenziata sul territorio comunale che, fin dal suo avvio, si è rivelata una soluzione vincente – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – le postazioni recintate hanno anche lo scopo di salvaguardare l’ambiente e l’igiene urbana, proteggendo le aree di conferimento dagli attacchi dei cinghiali, un problema sempre diffuso nella zona».

Anche questa postazione sarà recintata da cancellate in ferro e sistemata su basamenti in cemento in modo da risultare inserita nel contesto urbanistico e ambientale del territorio comunale.

Il nuovo polo per la raccolta dei rifiuti sarà ampliato rispetto a quella preesistente, che risulta sottodimensionato per le necessità degli abitanti dell’area. Il progetto è stato redatto dal personale tecnico del Settore Ambiente mentre la spesa per la realizzazione delle opere è quantificata in 3.600 euro. Sarà il personale del settore Lavori pubblici e manutenzione a occuparsi delle lavorazioni. ABov.