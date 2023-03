Recco, nuova area sportiva attrezzata in lungomare Bettolo

Recco. La Giunta ha approvato la presentazione di richiesta contributi nell’ambito del progetto “Sport di tutti”, iniziativa promossa dal Ministero per lo Sport.

L’Amministrazione Gandolfo della città di Recco punta sempre di più a investire nello sport e intende realizzare un’area attrezzata per la promozione della pratica sportiva all’aperto sul Lungomare di Recco, nell’ambito del piano di riqualificazione ambientale della passeggiata a mare.

Per realizzare il progetto è stata individuata come idonea la zona ad est del Lungomare Bettolo, dove si trovava il fabbricato abusivo Bar Faro, demolito nel giugno del 2022, cercando di intercettare i contributi nell’ambito della misura “Sport di tutti – Parchi, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, realizzata in collaborazione con Sport e salute S.p.A.

«In questo modo avremo a disposizione un’ulteriore struttura per la pratica sportiva, priva di barriere architettoniche e quindi accessibile a tutti – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – l’intervento rientra nel progetto definitivo di riqualificazione ambientale waterfront di Recco, che prevede di trasformare questa parte di città in un’area pedonale protetta dal traffico veicolare».

I consiglieri delegati allo sport e alle strutture sportive Luigi Massone e Sara Rastelli, spiegano:

«Il nostro intento è avvicinare ancora più persone alla pratica sportiva, con l’allestimento di aree attrezzate a cielo aperto. Offrendo un’opportunità di aggregazione e inclusione». Nella relazione descrittiva della proposta, approvata di recente in Giunta, sono previsti interventi di preparazione dell’area per l’installazione delle seguenti attrezzature: n.1 circuito corpo libero medium, n. 6 macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio.

Questa parte di intervento è oggetto di richiesta di finanziamento, che coprirebbe il 50% della spesa; il restante 50% a carico del Comune, trova copertura finanziaria nell’ambito del progetto definitivo della riqualificazione generale del lungomare già approvato. L’investimento previsto è di 30mila euro. ABov