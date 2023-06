Recco, lo sportello digitale in aiuto agli over 65 nel web

Recco, lo sportello digitale per aiutare gli over 65 ad accedere ai servizi in rete. Il progetto, della Pro Loco, si svilupperà nella struttura Polivalente.

Arriva a Recco lo “Sportello digitale”, un progetto che aiuterà i cittadini over 65 ad accedere ai servizi in rete. L’iniziativa è dedicata a chi ha poca o nessuna dimestichezza con una serie di attività gestibili tramite la tecnologia, strumento indispensabile soprattutto nei rapporti con la Pubblica amministrazione ma anche per effettuare prenotazioni mediche tramite app o solo per accedere al bonus trasporti.

Il servizio sarà erogato dalla Pro Loco di Recco, nella sede della Polivalente, a partire da settembre 2023, all’interno degli locali già occupati da Amga. Sarà il consigliere dell’Associazione, Roberto Vivaldi nel ruolo del “facilitatore”, a disposizione dei cittadini ultra 65enni un pomeriggio a settimana per fornire informazioni su come utilizzare al meglio lo Spid, Whatsapp, oppure inviare una email.

«L’ambito digitale occupa una gran parte del nostro quotidiano – commenta l’iniziativa il sindaco Carlo Gandolfo – le competenze informatiche sono necessarie per accedere ai portali della Pubblica amministrazione ma, spesso, le persone anziane sono svantaggiate in quanto prive di formazione o di conoscenza. Il progetto di Pro Loco costituisce un’importante occasione per utilizzare al meglio la tecnologia a disposizione». ABov