La vaccinazione anti covid-19 entrerà operativamente nel vivo il prossimo 23 febbraio presso il Palazzo della Salute di Recco. La prima dose di vaccino sarà somministrata a 30 persone al giorno, 6 ogni ora, a causa di una dinamica di preparazione lunga e complessa.

Il sindaco Carlo Gandolfo ha aperto, nel pomeriggio del 18 febbraio, il Consiglio comunale affrontando il tema della campagna vaccinale per gli over 80 residenti a Recco. Inoltre Gandolfo ha anche espresso soddisfazione per il modello adottato dal Comune di Recco circa l’adesione degli ultraottantenni:

«Siamo l’unico comune della classe sotto i 10mila abitanti a prendere in carico le prenotazioni. Stiamo facendo questa attività che Anci ha voluto rendere sperimentale per valutare se è possibile replicarla in tutta Italia. ̶ Puntualizza il primo cittadino di Recco ̶ Attendiamo con trepidazione il test sul campo di martedì prossimo. Sappiamo che l’inconveniente è dietro l’angolo a causa delle dinamiche di preparazione del vaccino.

C'è impegno, attenzione ed entusiasmo all'interno della macchina comunale proprio per l'approccio sperimentale alla materia. E posso esprimere grande soddisfazione per essere stati scelti da Anci a tracciare questa linea».