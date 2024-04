Recco, istituto Mira: studio e sostegno attività scolastiche

Recco. Centro dell’apprendimento presso l’Istituto Mira, un nuovo sostegno per le attività scolastiche di ragazzi e ragazze.

All’Istituto Mira ci sono operatori preparati, con titoli adeguati, capaci di creare ambienti di apprendimento confortevoli. Centro arricchito da strumenti utili per facilitare l’acquisizione di strategie per costruire e migliorare il proprio metodo di studio:

è quanto offre il Centro dell’Apprendimento presso l’Istituto Mira. In via dei Fieschi 2, il centro è indirizzato a ragazzi e ragazze che lottano con disturbi dell’apprendimento come DSA, ADHD e BES, e va ad arricchire l’offerta didattica del polo educativo per l’infanzia Mira, un istituto che conta già il Nido d’infanzia Il Giardino dei Girasoli.

Il sindaco Carlo Gandolfo plaude all’iniziativa:

«Grazie all’associazione Educere, attraverso interventi mirati e personalizzati, le famiglie preoccupate per il regolare apprendimento dei propri figli, che permetta loro il raggiungimento di crescenti livelli di autonomia, potranno avere un sostegno all’attività scolastica di ragazzi e ragazze». ABov