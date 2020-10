Recco: Il Ponte di ferro aperto in via provvisoria

«E’ stata aperta in via provvisoria la passerella pedonale sul torrente Recco» il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo annunciano che il così chiamato “ponte di ferro” è da oggi transitabile.

Una notizia particolarmente attesa dai cittadini che abitualmente fanno la spola tra le due sponde. «Il ponte è stato finito nei termini della struttura ̶ hanno spiegato il primo cittadino di Recco e l’assessore Peragallo ̶ abbiamo concluso le prove di collaudo e sono stati ultimati i lavori di raccordo per azzerare le barriere architettoniche.

A questo punto mancano solo le pannellature che andranno sistemate sulle ringhiere per renderle a norma. In attesa che arrivino i pannelli, che saranno inseriti per limitare gli interspazi tra gli elementi della ringhiera, abbiamo posizionato delle barriere arancioni per permettere il transito della passerella in piena sicurezza».

Quindi da oggi si potrà percorrere il “ponte di ferro” mentre i lavori proseguiranno fino alla loro conclusione, prevista nell’arco di qualche settimana. ABov