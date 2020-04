Nei prossimi giorni ci sarà la distribuzione dei oltre 4.500 kits di mascherine. Il kit, consegnato ad ogni nucleo familiare dal Comune di Recco contiene 2 mascherine per adulti, 3 per i bambini e una mascherina chirurgica; sono lavabili e riutilizzabili per aumentare il livello di protezione.

Nella quotidiana diretta su Facebook il sindaco Carlo Gandolfo spiega le specifiche per la consegna dei kits: «Solo gli over 70 riceveranno gratuitamente al proprio domicilio il kit. La consegna sarà a cura dei volontari della Protezione Civile o di personale del Comune. Gli operatori, che indosseranno un giubbotto giallo con la scritta Comune di Recco o Protezione Civile, suoneranno al vostro campanello, vi consegneranno il kit e si annoteranno il nome di chi riceve il materiale.

Nessuno è autorizzato ad entrare nelle abitazioni. ̶ Dico questo puntualizza Gandolfo ̶ per evitare che qualche criminale tenti di mettere a segno delle truffe». Nei prossimi giorni, ha annunciato il sindaco: «Sarà stilato e comunicato il calendario preciso di tutte le attività. Verranno attivate delle postazioni in zone dedicate per riunire le persone che abitano nelle vie limitrofe. Sarà un servizio capillare, baricentrico e vicino al vostro domicilio.

E’ prevista la massima sicurezza nelle procedure di consegna, garantendo un accurato distanziamento sociale. Convocando le utenze in numeri ristretti, per evitare il formarsi di code lunghe e ingestibili». Le procedure per il ritiro saranno comunicate sul sito del Comune di Recco e attraverso gli organi di informazione. ABov