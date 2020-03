Recco, finiti parte dei lavori infissi dell’asilo via Milano

Con l’installazione dei nuovi infissi in cinque aule nell’asilo di via Milano in Recco, ci sarà il vantaggio di maggiore risparmio energetico e il miglioramento della sicurezza per i bambini. Queste sono le prerogative ottenute.

«Ringrazio i tecnici dell’ufficio lavori pubblici ̶ ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo ̶ per aver installato, in tempi brevi, i moderni serramenti che consentiranno un risparmio energetico alla struttura. Per quanto riguarda gli edifici scolastici, stiamo seguendo le priorità in base alle risorse disponibili e confermiamo la nostra attenzione verso il mondo della scuola.»

I precedenti infissi dell’asilo si presentavano in un avanzato stato di degrado e causavano dispersione termica degli ambienti. Con questo intervento si è migliorata la sicurezza per i bambini, abbattuto il livello acustico mentre le prestazioni energetiche, in ottemperanza alle norme vigenti sul risparmio energetico, garantiscono un’efficienza superiore a 5 volte rispetto ai vecchi infissi. Nello specifico i lavori hanno visto l’installazione di 2 porte antipanico, 2 finestre e 5 porte finestre a nastro.

«La sostituzione degli infissi più obsoleti ha risvolti positivi non solo sotto il profilo del risparmio energetico ̶ spiega Caterina Peragallo, assessore ai lavori pubblici – apporta anche un sensibile cambiamento nell’estetica della facciata. Con l’impiego di infissi di color bianco e non più grigio metallizzato, l’asilo ha un aspetto più pulito e di ordine generale.» Conclude specificando Davide Manerba, assessore alla pubblica istruzione:

«E’ significativo il valore dell’intervento anche in termini educativi perché trasmettiamo un messaggio chiaro ai più piccoli sulla necessità di porre attenzione alle tematiche ambientali e del risparmio energetico.» ABov