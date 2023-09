Recco, festa alla N.S. del Suffragio: è tempo di fuochi.

Il sindaco Gandolfo: «Per raggiungere la città preferite i mezzi pubblici, rinforzati nei servizi».

Oggi a Recco, la Festa in onore di Nostra Signora del Suffragio entra nel vivo. Si inizia alle ore 9.30 con l’alzabandiera del Comitato e dei sette Quartieri e si prosegue alle 10 con l’omaggio floreale alla Madonna e la benedizione dei bambini sul sagrato del Santuario.

Alle ore 12, e successivamente alle 19.30, i Sette Quartieri apriranno i loro stand gastronomici proponendo menù a tema. Nel Santuario dedicato alla Suffragina sarà celebrata alle ore 17 la Santa Messa, mentre il canto dei primi vespri, alle ore 21, sarà presieduto da don Marco Fazio, con la benedizione eucaristica.

A partire dalle ore 23 aprirà la Sagra del Fuoco il Quartiere Bastia, che quest’anno si affida a Piromagia di Gaetano Russo, da Pannarano (Benevento), a seguire lo spettacolo del Quartiere Ponte, che propone la collaborazione pirotecnica con Carmine Lieto, da Visciano (Napoli), mentre la chiusura la serata Quartiere Collodari con i fuochi d’artificio della ditta “Boccia & Nappi”, da Palma Campania (Napoli).



Sul fronte dei collegamenti Trenitalia ha previsto treni straordinari nelle notti tra il 7 e l’8 e l’8 e il 9 settembre.

Il sindaco Carlo Gandolfo e gli organizzatori della festa, indicano e consiglia l’uso dei mezzi pubblici.

«E’ consigliato servirsi del treno e dell’autobus per raggiungere Recco, cercando, quando possibile, di evitare l’auto. Trenitalia ha messo a disposizione treni speciali nella notte tra il 7 e 8 settembre e l’8 e il 9 settembre sia da Genova sia dal ponente sia dal levante. Anche l’Amt, in occasione dei festeggiamenti, effettuerà corse straordinarie serali da Genova, Rapallo, Gattorna, Colle Caprile e ritorno, che partiranno da Recco mezz’ora dopo la fine degli spettacoli pirotecnici».



Per informazioni di carattere turistico rivolgersi alla Pro Loco di Recco (tel. 0185/722440). Per informazioni sulla sicurezza e viabilità al Comando della Polizia Locale (0185/7291283).

Ulteriori dettagli relativi alla manifestazione si possono trovare sul sito ufficiale della Sagra del Fuoco www.sagradelfuoco.it. ABov.