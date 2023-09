Recco, edizione speciale: Emozioni al volante di auto sportive

Recco, edizione speciale di “Emozioni al volante”, auto sportive in mostra nella piazza del Comune sabato 23 settembre la Inverigo-Recco-Portofino.

Faranno tappa a Recco i 14 equipaggi delle auto sportive, storiche e moderne. E’ la prima volta in Liguria della Inverigo – Recco – Portofino, edizione speciale di “Emozioni al volante”. Una manifestazione che celebra la passione per le quattro ruote e la bellezza dei territori attraversati, dalla Brianza alla Liguria.

Sabato 23 settembre, il viaggio comincerà da Inverigo, un comune della provincia di Como noto per le sue ville storiche e i suoi giardini. Da lì la carovana di auto proseguirà verso il mar Ligure.

Le vetture, in prevalenza Mercedes-Benz d’epoca, arriveranno a Recco in piazza del Comune alle 18.30, dove saranno accolte dal sindaco Carlo Gandolfo, presente anche il vice presidente Aci-Genova Alberto Campanella, che saluterà gli equipaggi e gli organizzatori ringraziandoli per aver scelto Recco come tappa del percorso.

Le auto rimarranno un’ora circa per dare la possibilità ai cittadini e ai turisti di ammirare da vicino questi gioielli della storia dell’automobilismo. «Diamo il benvenuto agli equipaggi che parteciperanno a un’iniziativa nata per celebrare le vetture sportive. Eventi come questo attirano appassionati da tutta Italia e rappresentano l’occasione perfetta per presentare e valorizzare tutte le eccellenze del nostro territorio».

Dichiara il sindaco Carlo Gandolfo. Domenica 24 settembre, dopo la tappa a Portofino, le auto rientreranno a Recco per gustare ancora le specialità gastronomiche del territorio.

La Inverigo – Recco – Portofino è una manifestazione organizzata dall’Associazione Brianza nel Cuore e da Merbag Italia, con il patrocinio anche del Comune di Recco. ABov