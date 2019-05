Recco dedica una serata d’onore al rugby

La rassegna Teatro come Sport, organizzata dal Teatro Sociale di Camogli, si chiude a Recco giovedì 30 maggio con una “finalissima” dedicata al rugby, uno sport che sta conquistando sempre di più il cuore degli italiani grazie allo straordinario patrimonio di valori che coinvolge giocatori e tifosi: lealtà, rispetto dell’avversario, disinteresse, altruismo, amicizia e coraggio.

A raccontarlo, i suoi protagonisti a Genova – la prima città italiana in cui ‘sbarcò’ la palla ovale, portata dai naviganti inglesi alla fine dell’800 – e il bel documentario di Enrico Lando Chi ga vinto? Un viaggio nel Rugby di Marco Paolini (Italia 2008, 52′). Giovedì 30 maggio alle ore 21 nella Sala Polivalente “Franco Lavoratori” di Recco: “Teatro come Sport / Teatro Sociale Camogli”. “Chi ga vinto?”, Serata d’onore dedicata al Rugby italiano.

Ospiti i protagonisti delle squadre liguri: CUS Genova Rugby, Pro Recco e gli “Orsi” delle Province dell’Ovest, con la Femminile Under 18 al completo. Presenta Giorgio Cimbrico. In proiezione il film “Chi ga vinto? Un viaggio nel rugby di Marco Paolini”.

Il giornalista Giorgio Cimbrico, penna storica dello sport, condurrà l’incontro, presentando gli ospiti dell’evento. A fare gli onori di casa sarà, naturalmente, la delegazione biancoceleste della Pro Recco Rugby, dal 1968 realtà ovale del Levante genovese, conosciuta ed apprezzata anche su scala nazionale e molto attiva nella promozione dello sport tra i giovani, sia sul campo che nelle scuole.

Presenti anche tecnici e atleti di una delle più antiche squadre italiane, lo storico CUS Genova Rugby fondato nel 1947. La società biancorossa, al vertice delle classifiche negli anni ’70, conta al momento circa 300 atleti tra Senior, settore giovanile e Old, e gioca stabilmente in serie A da ben 6 stagioni.

Non poteva mancare all’appello la nuova realtà del Ponente genovese: gli ‘Orsi’ delle Province dell’Ovest, presenti anche con la Femminile Under 18 al completo. Un simbolo della crescente vitalità del Rugby in Italia, in questo momento dovuta soprattutto alle donne grazie al successo mondiale della Nazionale Femminile Italiana nel Torneo Sei Nazioni 2019: al secondo posto davanti a colossi come Australia, Sudafrica, Galles e Irlanda.

Seguirà la proiezione del film Chi ga vinto? Un viaggio nel Rugby di Marco Paolini (Italia 2008, 52′) di Enrico Lando. Si parte dai campi del Nord Italia, dalle province venete di forte tradizione rugbystica, per attraversare l’Italia passando da Emilia Romagna, Lazio, Umbria e Campania, fino alle realtà di Sicilia e Sardegna.

Nel percorso, incontri con giocatori e giocatrici di squadre piccole e grandi, parlano del loro rugby: un racconto corale sulla loro passione in cui si incrociano dialetti e tradizioni diverse. Ma nel film si viaggia anche fuori dai nostri confini, fino in Francia da Pierre Villepreux e in Inghilterra da Lawrence Dallaglio, al Twickenham Stadium e infine a Rugby, la piccola cittadina inglese dove tutto è cominciato. ABov