SAVONA. 30 MAG. Tutto è pronto nel centro storico di Villanova dove nel fine settimana si svolgerà la 40esima edizione della Mostra Scambio per auto e moto d’ epoca. L’ evento ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta Italia ed anche dall’estero. La maggiore novità di questa edizione, in programma sabato e domenica, riguarderà la logistica: la kermesse motoristica infatti sarà ancor più grande degli anni precedenti ed andrà ad occupare uno spazio di oltre 1.500 metri quadrati coperti.

L’ evento, che è molto atteso dagli appassionati, sarà anche una ghiotta occasione per ammirare cimeli e documenti, per visitare i tanti stand di ricambi a caccia dei pezzi più interessanti.

“ L’appuntamento – ci ha spiegato Augusto Zerbone, presidente del sodalizio villanovese- a Villanova è ormai divenuto una tradizione per i nostri soci e per migliaia di appassionati che ogni anni ci fanno visita. Il Ruote d’epoca conta migliaia di iscritti, residenti non solo in Liguria, ma anche in tutta Italia ed all’ estero, mentre sono sempre più coloro che sono orgogliosi di possedere un’ auto storica. Ogni nostra iniziativa o manifestazione contiamo che serva a contribuire a divulgare la cultura della Moto e dell’Auto d’epoca. I nostri aderenti sono tanti e sono diventati anche con gli anni sempre più appassionati a questa stupenda forma di attività culturale e sportiva”.

Il sodalizio “Ruote d’epoca Riviera dei Fiori” (RD’ERDF), è federato all’Automotoclub Storico Italiano (ASI) ed è stato fondato nel 1991; oggi conta oltre 16 mila iscritti risultando il più numeroso della Liguria. Il club, oltre a seguire le pratiche per le omologazioni per auto e moto storiche, esenzioni, certificati delle caratteristiche tecniche e consulenza, propone ogni anno importanti manifestazioni e raduni anche di livello internazionale.

La manifestazione è organizzata con il sostegno del Comune e della Pro Loco di Villanova d’ Albenga, del Parco Acquatico Le Caravelle e del Comitato “La donna delle Violette”.

Da precisare che, per esporre a Villanova, è obbligatorio essere in possesso del tesserino hobbistico. Comunque per avere maggiori informazioni sull’ evento, o sulle molteplici iniziative del sodalizio motoristico villanovese, è possibile telefonare ai numeri 0182 580508 e 580044, oppure scrivere all’ indirizzo di posta elettronica info@ruotedepoca.it salvatore.manno@email.it

CLAUDIO ALMANZI