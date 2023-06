Recco, via Pastene e via Verzemma: proseguono le opere di restyling finanziate con i fondi Pnrr.

Procedono a ritmo serrato i lavori di restyling in via Pastene e in via Verzemma, interventi finanziati grazie ai fondi Pnrr. In via Pastene l’opera, con 120mila euro di finanziamento, prevede la ricostruzione del muro di sostegno a valle, che consente anche l’allargamento dell’attuale sede stradale, e la canalizzazione delle acque meteoriche.

In via Verzemma, con un investimento di 140mila euro, è in corso la realizzazione di un muro di contenimento per mettere l’area in sicurezza dal rischio di frane e l’allargamento di un tratto di strada cui si aggiungerà, rispetto al progetto iniziale, un sistema di canalizzazione delle acque piovane.

«Stiamo mettendo in sicurezza aree importanti del nostro territorio, risolvendo anche il problema della viabilità. Proseguono gli interventi sulle strade frazionali, oggetto di grande attenzione da parte della nostra amministrazione, che ci stanno consentendo di migliorare situazioni di dissesto e di pericolo». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo. ABov