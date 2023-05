Recco, Asl3 e Comune: Prevenzione uomo. Incontro pubblico

Prevenzione uomo: un incontro aperto alla cittadinanza organizzato dal Asl3 e Comune di Recco. Giovedì 25 maggio nella Sala Polivalente dalle ore 17.

“Prevenzione Uomo” è il titolo dell’incontro aperto alla cittadinanza, organizzato dall’Asl3 in collaborazione con il Comune di Recco. L’incontro si terrà giovedì 25 maggio alle ore 17 presso la Sala Polivalente. Saranno il sindaco Carlo Gandolfo e il direttore del distretto socio sanitario 13 Asl3 Marco Picasso ad aprire l’appuntamento con gli specialisti urologi Asl3, per conoscere e prevenire il tumore alla prostata. Con la moderazione del giornalista Mauro Boccaccio.

Nel corso del pomeriggio interverranno Carlo Ambruosi, direttore S.C. urologia Asl3 (Tumore alla prostata: prevenzione, diagnosi e cura). Marco Moretti, urologo e andrologo Asl3 (Disfunzioni sessuali nell’uomo e infertilità). Fabio Venzano, urologo Asl3 (Incontinenza urinaria: gestione e trattamento). Sandro Scotto, urologo Asl3 (Prevenzione e cura della calcolosi urinaria). Giuseppe Ricciotti, urologo Asl3 (Nuove tecniche diagnostiche per il tumore della prostata). Al termine il pubblico potrà porre domande agli specialisti.

«Sosteniamo con forza queste iniziative – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – per amplificare al massimo il messaggio legato alla cultura della prevenzione, mettendo al centro l’informazione sul tumore alla prostata e per creare un’occasione di conoscenza e condivisione sull’importanza della diagnosi precoce, come primo strumento per la salute e il benessere delle persone».

«Siamo lieti – spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale di Asl3 – di questa importante sinergia con il Comune di Recco che ci permette di incontrare i cittadini su un tema così importante e delicato per la salute dell’uomo. Giovedì i nostri esperti saranno a disposizione per un focus informativo e per rispondere alle domande dei partecipanti. Ringrazio il Sindaco Gandolfo per aver aderito con entusiasmo all’iniziativa e per l’ospitalità». ABov