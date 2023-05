Stop strapotere Coop, domani a S. Benigno apre un’altra Esselunga: 153 dipendenti

Stop allo strapotere delle Coop, che negli anni scorsi hanno invaso la Liguria. Esselunga apre domani a Genova un altro supermercato, dopo quello di via Piave in Albaro.

Quello in via di Francia, a Genova San Benigno, è il 186° negozio aperto dalla catena di supermercati fondata dal mitico Bernardo Caprotti, storico imprenditore scomparso nel 2016 e autore del libro “Falce e carrello”.

E’ il quarto in Liguria, dove Esselunga, col cambio delle amministrazioni di centrosinistra, in questi ultimi tempi è riuscita ad aprire altri due supermercati alla Spezia e ad Albenga: un “sogno” che Caprotti aveva da decenni e che ora, purtroppo dopo la sua morte, è diventato realtà.

Il Superstore di San Bemigno sorge sotto la Sopraelevata, da dove è ben visibile.

Il supermercato, ideato dagli Studi di Architettura di Fabio Nonis e Maurizio Canepa, ha una superficie di vendita di 3.200 metri quadri che si sviluppa su due piani, ed è dotato di un ampio parcheggio di oltre 260 posti auto con 34 postazioni per la ricarica delle auto elettriche.

L’intervento edilizio ha previsto anche la realizzazione di un ulteriore parcheggio in struttura sul lato opposto di Via Albertazzi, in gran parte ad uso pubblico, articolato su quattro piani con circa 270 posti auto di cui 40 posti per ricarica auto a trazione elettrica.

Il parcheggio pubblico pluripiano è collegato al negozio tramite una passerella pedonale coperta realizzata in carpenteria metallica con parapetti in cristallo trasparente ad oltre 5 metri di altezza da terra.

L’edificio, realizzato in classe energetica A2 è dotato di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed è collegato alla rete cittadina di teleriscaldamento. La facciata del negozio presenta un grande telaio in acciaio, in parte vetrato e in parte tamponato con reti metalliche.

Il progetto ha permesso di realizzare aree verdi sia pubbliche che private per oltre 1.000 metri quadrati, con la piantumazione di alberi e arbusti.

A questi interventi si aggiungono uno scenografico giardino pensile di 1.000 metri quadrati sul tetto dell’edificio composto da piante tappezzanti con fioriture di colori diversi che scandiscono.

Nel nuovo negozio di Esselunga lavorano 153 dipendenti: 117 i neoassunti sul territorio di Genova e provincia, tutti formati alla scuola dei mestieri Esselunga.

L’offerta del Superstore include “18.000 prodotti con la consueta attenzione di Esselunga per la convenienza e le linee a marchio privato per soddisfare ogni esigenza di spesa.

Diversi i piatti della tradizione, tra cui diverse specialità liguri, i piatti vegetariani e le ricette dal mondo, un’ampia scelta di carne con l’hamburgeria Esselunga e in un banco assistito la pescheria con solo pesce fresco non decongelato selezionato e controllato nei mercati ittici della Liguria e pesce allevato proveniente dal Golfo del Tigullio.

Grazie al panificio interno vengono sfornate durante la giornata più di 16 varietà di pane fresco con pizze e focacce, incluse la focaccia ligure e la farinata prodotta e servita nella classica teglia tonda di rame. Tutto utilizzando ingredienti naturali e farine selezionate.

Arricchisce l’offerta Elisenda, la linea di alta pasticceria di Esselunga realizzata in collaborazione con il ristorante stellato ‘Da Vittorio’ dei fratelli Cerea.

All’interno del negozio anche l’enoteca, con l’assistenza di un sommelier per guidare i clienti nella scelta dei vini, e una parafarmacia.

Al primo piano, in prossimità dell’ingresso, si trova il Bar Atlantic, 114° della catena, dotato di un’area di somministrazione di circa 100 mq e un dehor esterno di 50 metri quadratu, per un totale di circa 110 posti a sedere. Qui i clienti troveranno menù che variano settimanalmente e potranno fermarsi a colazione, a pranzo o per l’aperitivo.

L’Esselunga di Genova San Benigno sarà aperta ogni giorno dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20”.