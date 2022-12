Recco, Anna Orlando racconta la mostra “Rubens a Genova”. Domani alle ore 17.30 in sala polivalente.

Recco, mostra Rubens a Genova. Nel ricco calendario degli eventi dedicati alla cultura domani, martedì 20 dicembre alle ore 17.30, in sala polivalente è in programma una conferenza dedicata a Pietro Paolo Rubens e alla mostra di Palazzo Ducale di Genova, aperta fino al prossimo 23 gennaio. Anna Orlando, curatrice della grande esposizione, racconterà e svelerà i capolavori dell’artista ospitati nell’Appartamento del Doge.

L’incontro, a ingresso libero, è promosso dall’associazione culturale “Le Arcate” e ha il patrocinio del Comune di Recco. «E’ questa una conferenza dal grande spessore culturale – hanno dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini – il pubblico ha possibilità di entrare in contatto con le opere rubensiane. Saremo accompagnati alla scoperta di un artista immortale e del suo rapporto con la città di Genova».

Biografia dell’Artista.

Sir Pieter Paul Rubens, anche noto in Italia come Pietro Paolo Rubens. Siegen, 28 giugno 1577 – Anversa, 30 maggio 1640, è stato un pittore. La sua opera, secondo Giuliano Briganti, «può considerarsi l’archetipo del “barocco”»; per Luigi Mallé, ha aperto la via al tumultuante barocco europeo, nordico e francese in particolar modo.

Rubens nacque a Siegen, in Vestfalia, Germania, il 28 giugno 1577 da Jan Rubens, avvocato fiammingo calvinista, e da Maria Pypelynckx. Trascorse l’infanzia a Colonia, dove il padre si rifugiò con la famiglia per sfuggire alla persecuzione spagnola contro i protestanti. In seguito, nel 1589, si trasferì ad Anversa, dove ricevette una educazione umanistica grazie allo studio del latino e della letteratura classica e si convertì al cattolicesimo. Alla età di quattordici anni, incominciò il suo apprendistato artistico con Tobias Verhaecht (1561-1631).

Studi e formazione.

Sappiamo che nel 1596 Rubens eseguì alcuni dipinti, tra cui un perduto Parnaso insieme al maestro Otto van Veen (1558-1629) e Jan Brueghel il Vecchio. Di questo primo periodo sono sia il Peccato originale, conservato al Rubenshuis di Anversa, in cui i personaggi sono resi con proporzioni classicheggianti, sia la Battaglia delle amazzoni, della Bildergalerie di Potsdam, ove le piccole figure sono inserite in un paesaggio realizzato da Jan Brueghel, secondo la tradizione anversana della divisione dei compiti nei paesaggi con figure. Nel 1598 venne iscritto come maestro alla corporazione dei pittori della gilda cittadina.