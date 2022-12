Pausa Pranzo con panino e teatro all’Ivo Chiesa

E’ in corso da lunedì 12 dicembre alle ore 13.15 nel foyer del Teatro Ivo Chiesa Il Teatro in Pausa Pranzo, iniziativa nata nel 2018 per offrire una pausa pranzo originale che alla classica pausa – panino unisse teatro, letteratura, immaginazione e divertimento.

Fra gli obiettivi del Teatro Nazionale di Genova c’è quello di essere una casa inclusiva e propositiva, un luogo ospitale per tutti, da vivere in ogni ora del giorno. Per le festività natalizie, lo spettacolo proposto è Il canto di Natale, tratto dal celeberrimo A Christmas Carol di Charles Dickens.

Si narra la storia fantastica di Scrooge, uomo d’affari londinese, tanto abbiente quanto spietato e taccagno che considera il Natale una perdita di tempo.

Finché in sogno riceve la visita di tre spiriti: lo spettro del Natale del passato, quello del presente e del futuro che apriranno gli occhi e soprattutto il cuore del vecchio affarista in modo da fargli riscoprire la bellezza del donare e il senso del Natale.

A vestire i panni di Scrooge e di tutti gli altri indimenticabili personaggi del racconto (dai tre spiriti natalizi al piccolo Tim) è Igor Chierici, attore e musicista diplomato alla Scuola di Recitazione Mariangela Melato, che per l’occasione ha curato l’adattamento ed ha realizzato anche una colonna sonora in stile gotico, perfetta per la narrazione.

Il canto di Natale va in scena nel foyer del Teatro Ivo Chiesa fino a venerdì 23 dicembre (ad esclusione di giovedì 15, sabato 17 e domenica 18 dicembre).

Ogni rappresentazione dura circa 50 minuti.

Insieme al biglietto di ingresso (3 euro) è possibile acquistare presso il Lounge Bar della Corte (ingresso dal foyer) una lunch box contenente un panino a scelta e una bottiglietta d’acqua (8 euro). ELI/P.

Info e biglietti su teatronazionalegenova.it