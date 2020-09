Quest’anno per garantire lo svolgimento delle celebrazioni religiose in onore di N.S. del Suffragio nel rispetto delle norme Covid-19 verrà allestita una chiesa all’aperto con l’altare sul sagrato del Santuario e le sedute poste in Via Roma e in Via Trieste.

Questo apprestamento consentirà di accogliere fino a 600 fedeli con il distanziamento richiesto dai protocolli Covid-19.

Per garantire un accesso ordinato a tutti i fedeli si è pensato ad un sistema di prenotazioni per le cerimonie principali. Le prenotazioni verranno effettuate per:

• Santa Messa dell’Alba ore 4,30

• Santa Messa solenne ore 11,00

• Visita di Maria alla città e cerimonia ringraziamento ore 19,00



Le prenotazioni si aprono il giorno 4 settembre e terminano entro le ore 19,00 del giorno 7 settembre con le seguenti modalità:

• Con messaggio WhatsApp al numero 3392931264

• Con SMS al numero 3392931264

In fase di prenotazione occorrerà indicare la cerimonia religiosa a cui si intende partecipare, nome, cognome e numero di telefono dei partecipanti. In risposta si riceverà un messaggio di conferma con l’attribuzione del settore a cui si è stati assegnati.

Occorrerà presentarsi a uno degli accessi posti in Via Roma e in Via Trieste indicando agli addetti il proprio nome e la lettera del settore attribuito in fase di prenotazione. Si consiglia di arrivare almeno 10-15 minuti prima della celebrazione religiosa per agevolare le operazioni di accesso alle aree riservate.

E’ obbligatorio indossare la mascherina. Il personale si prenderà cura dei fedeli in fase di ingresso, uscita e per ogni eventuale spostamento. Potranno accedere alle funzioni religiose anche i fedeli che non fossero riusciti a prenotare.

Dovranno presentarsi agli accessi fornendo nome, cognome e numero telefonico. E’ comunque fortemente raccomandato per snellire le procedure di accesso provvedere per tempo alla prenotazione. ABov