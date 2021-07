Recco, 30 luglio concerto per celebrare Franco Battiato

Angelo Privitera e Fabio Cinti aprono le serate di musica dedicate ai cantautori, nell’ambito della rassegna “E-20/21, con “Over and over again”.

Il maestro Angelo Privitera, musicista e storico collaboratore di Franco Battiato, ha voluto dedicare al cantautore catanese scomparso di recente la serata evento che inaugura la sezione “Note d’Autore”, nell’ambito di “E-20/21 – d’estate a Recco”.

Venerdì 30 luglio salirà sul palco con Over and over again, un concerto insieme a Fabio Cinti per celebrare Franco Battiato e i 40 anni de “La voce del padrone”, accompagnati dal Quartetto Artemisia.

Sabato 31 luglio sarà la volta del DallAltroMondo, non una semplice tribute band, ma uno spettacolo carico di energia sulle note di Lucio Dalla.

Domenica 1° agosto fa tappa il tour della P.F.M.

Domenica 1° agosto è in programma uno degli spettacoli di punta della rassegna: la leggendaria P.F.M., con un concerto che celebra “La buona novella”, l’indimenticabile disco di Fabrizio de André, oltre a tutti i più grandi successi del gruppo.

Si chiude il 7 agosto la sezione con l’omaggio della Città di Recco a Luigi Tenco; modera la serata Daniele Bossari con Ginevra Di Marco a interpretare il cantautore.



Tutti gli eventi sono in programma in Lungomare Bettolo, con inizio ore 21.30. Ingresso è gratuito e su prenotazione. ABov

Ulteriori informazioni e prenotazioni: www.comune.recco.ge.i