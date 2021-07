Mercato Genoa, Mourinho pensa a Shomudorov per la sua Roma

Le sirene di mercato che riguardano il Genoa non sono solo per le voci in entrata ma anche per quelle in uscita.

Eldor Shomurodov infiamma il mercato del Genoa: è entrato nel mirino della Roma. L’attaccante uzbeko è uno dei nomi che José Mourinho ha inserito nella lista dei possibili arrivi. I giallorossi cercano un nuovo centravanti per completare il reparto offensivo e stanno sondando il terreno con il giovane attaccante.

Secondo le ultime notizie di mercato, Genoa e Roma potrebbero trovare l’accordo per Shomurodov. José Mourinho apprezza da tempo le qualità del classe ’95, tanto che già ai tempi del Chelsea lo incontrò per conoscere meglio le sue qualità.