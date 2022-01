Rapina in centro storico: uno straniero arrestato, altro fugge

E’ successo a Genova in via Gramsci

La Polizia di Genova ha arrestato un 22enne per rapina in concorso. Durante il servizio di controllo del territorio i poliziotti dell’U.P.G.S.P., transitando in via delle Fontane, hanno ricevuto la segnalazione di una rissa tra soggetti stranieri.

Immediatamente gli agenti si sono recati sul posto e hanno visto un soggetto che, con forza, cercava di trattenere due ragazzi che tentavano di divincolarsi dalla sua presa.

Alla vista della volante questi ultimi hanno colpito violentemente il soggetto che li tratteneva riuscendo a scappare.

Mentre uno dei due poliziotti prestava soccorso alla vittima che gli ha riferito di essere stato appena aggredito e rapinato di 1420 euro, l’altro ha inseguito i due fuggitivi.

E’ riuscito a fermarne uno che ha cercato di disfarsi di diverse banconote stropicciate che teneva in tasca e che una volta recuperate sono state quantificate in 820 euro.

Addosso al 22enne sono state rinvenute 3 catenine con il gancio strappato di cui non ha saputo giustificare il possesso e per tale motivo è stato anche denunciato per ricettazione.