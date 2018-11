Rapina al minimarket di via Buozzi: presi 43enne marocchino e una 30enne genovese

Rubano un sacchetto di cipolle e altri alimentari in un minimarket a Genova e, prima di fuggire, uno dei due ladri colpisce con una testata al volto il commesso per poi tentare di fuggire dal negozio brandendo un coccio di bottiglia.

E’ successo ieri sera in via Buozzi, fra Pincipe e Dinegro, dove sono tempestivamente intervenuti gli agenti di polizia che hanno arrestato per rapina in concorso un cittadino marocchino di 43 anni e una genovese di 30 anni.

Alcuni passanti hanno aiutato i poliziotti indicando la via di fuga dei rapinatori, che poi sono stati bloccati sulle scale che conducono alla Metropolitana.

Gli arrestati, entrambi pregiudicati, sono stati rinchiusi a Marassi e Pontedecimo.