Rapallo -Passeggiata Trelo Prelo: tavolo di lavoro permanente con Regione Liguria

Il ripristino della passeggiata tra Prelo e Trelo a San Michele di Pagana rientra tra le priorità dell’amministrazione comunale di Rapallo. Lo ha ribadito questa mattina il sindaco Carlo Bagnasco al termine di un sopralluogo nel corso di una diretta Facebook.

“La Giunta negli scorsi mesi ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, che prevede oltre al ripristino della passeggiata, la realizzazione di un nuovo pontile con rampa di accesso alle imbarcazioni senza barriere architettoniche. Si tratta un passaggio indispensabile per l’individuazione dei fabbisogni finanziari necessari per la realizzazione dell’opera attestati a circa 1,5 milioni di euro – ha dichiarato il primo cittadino – grazie al costante dialogo con Regione Liguria, insieme all’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio e agli uffici comunali stiamo lavorando per ottenere il finanziamento di un intervento di fondamentale importanza per restituire a San Michele, uno dei gioielli della nostra Rapallo, una tra le passeggiate più rappresentative del territorio.”

Il primo cittadino ha poi posto l’attenzione su Villa Pareto Spinola: “E’ notizia recente l’acquisto di questo immobile da parte di una società che si occuperà di ristrutturarlo completamente restituendo così alla Città il suo altissimo valore storico e architettonico. Un ulteriore chiaro segnale che, al pari delle riqualificazioni dell’ex Hotel Savoia, degli “alberghetti” e dell’Auxilium, testimonia il circolo virtuoso innescato da politiche lungimiranti fatte di sinergia tra istituzione pubblica e soggetti privati seri e competenti”.