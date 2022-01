Cantieri a Genova: viabilità e lavori dal 22 al 28 gennaio

Dalle 21 del 24 gennaio fino al 28 febbraio, in via Cornigliano, per lavorazioni di Iren propedeutiche alla riqualificazione dell’area, nel tratto compreso tra il civico 23 e via Brighenti, sono stabilite le seguenti prescrizioni: limite massimo di velocità di 30 km/h; circolazione veicolare a senso unico alternato regolata da movieri nella fascia oraria 7/20 e da impianto semaforico nella fascia oraria 20/7; divieto di sorpasso e di fermata al di fuori dei limiti tracciati. In via Romolo Gessi sono stabilite queste prescrizioni: divieto di circolazione veicolare a eccezione veicoli pronto soccorso, mezzi AMIU per la pulizia della strada e veicoli afferenti alle proprietà laterali carrabili autorizzate, ai veicoli autorizzati al transito, lo stesso potrà avvenire a senso unico di circolazione con direzione mare/monte; transito veicolare consentito anche in direzione monte/mare solo ai veicoli di pronto soccorso obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di proseguire diritti all’intersezione con via Fra Pio Robotti. Ingresso e uscita dei mezzi dalle aree di cantiere dovranno essere regolati da movieri.

Nel quartiere di Sturla, per lavori di adeguamento idraulico del sul rio Chiappeto, fino alle 24 del 19 gennaio 2023, sono istituiti il limite massimo di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso e il divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati in questi segmenti stradali: viale Cembrano, tratto compreso tra il civico 10 e via Romana di Quarto; via Romana di Quarto, tratto compreso tra il civico 19 e viale Cembrano; via Nino Franchi, tratto compreso tra il civico 2A e viale Cembrano; via delle Casette, tratto compreso tra il civico 6 e viale Cembrano.

Sono stabilite anche le seguenti prescrizioni: per i veicoli in uscita da via delle Casette e via Nino Franchi è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con il controviale di accesso alla nuova rampa di cantiere. Per i veicoli in uscita da via delle Casette, via Nino Franchi e la rampa di cantiere è istituito l’obbligo di dare la precedenza all’intersezione la viabilità principale di viale Cembrano. Senso unico di circolazione veicolare con direzione levante-ponente nel controviale di accesso alla rampa di cantiere. È istituito un settore di sosta riservato ai veicoli adibiti al trasporto delle merci che compiono operazioni di carico e scarico, con disposizione rasente il marciapiede, all’altezza del civico 5 di via Romana di Quarto. Ingresso e uscita dei mezzi dalle aree di cantiere sono regolati da movieri.

Fino a fine gennaio, per il rifacimento fognatura sul lungomare di Pegli a cura di Ireti, sarà operativo il cantiere, dal Varenna all’ingresso del depuratore, con conseguente chiusura di un tratto di 150 metri di passeggiata, con accesso garantito alla copertura del depuratore stesso.

Il lavoro riguarda il completo rifacimento della rete fognaria sottostante il lungomare e prevede il totale restyling della pavimentazione della passeggiata.

Il cantiere è diviso in tre lotti: il secondo, dal depuratore fino a metà passeggiata, inizierà a gennaio per concludersi a giugno. Il terzo lotto, da metà passeggiata a Calasetta, sarà eseguito da settembre a dicembre 2022.

Fino al 28 febbraio, in corso Podestà viene rimodulata la circolazione per lavori, a cura di Ireti, di sostituzione di una condotta e l’estensione della rete idrica sul ponte Monumentale.

Proseguono le modifiche della circolazione in piazza Portello, a causa dei lavori relativi alla realizzazione del parcheggio interrato. Fino al 24 gennaio saranno attivi i seguenti provvedimenti: limite massimo di velocità di 30 km/h, spostamento della fermata AMT direzione ponente all’altezza del civico 2, divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte, in corrispondenza dell’accesso alla galleria Garibaldi.