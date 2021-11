Carlo Bagnasco: Comuni devono rimanere uniti a tutela degli operatori turistici e dei posti di lavoro.

Carlo Bagnasco, sindaco della città di Rapallo ritorna ad esprimere le sue opinioni e riflessioni a seguito della sentenza del Consiglio di Stato. Sentenza che prevede la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 2023.

«Nelle ultime ore ho avuto occasione di confrontarmi con diversi operatori del settore turistico. Agli operatori va tutta la mia solidarietà, vedendo in loro una grande e comprensibile preoccupazione. – Sottolinea il primo cittadino. – Come già ho avuto occasione di osservare, purtroppo le avvisaglie dello scenario che si sarebbe andato a delineare erano già piuttosto chiare. la tematica è molto delicata e va affrontata con sensibilità ed equilibrio, pur nel rispetto delle leggi. Ciò non toglie che permangano dubbi e incertezze».

Bagnasco intravede nel dialogo e nella collaborazione tra Comuni la strada più idonea da percorrere.

«Come detto ieri, all’indomani del pronunciamento del Consiglio di Stato, in veste di sindaco di una località turistico-balneare e di consigliere nazionale Anci, auspico in un lavoro sinergico tra sindaci e amministrazioni comunali, accomunati da unità di visione e di intenti, per evitare di snaturare le nostre coste e tutelare gli operatori – conclude il primo cittadino di Rapallo – L’amministrazione comunale rapallese è a disposizione per aprire tavoli di confronto con altri enti e soggetti per individuare i passaggi da intraprendere in attesa di una normativa chiarificatrice». ABov