Rapallo: carabinieri sventano un tentativo di suicidio

Un anziano, che vive a Rapallo, si è allontanato da casa nel primo pomeriggio. La moglie insospettita dello strano atteggiamento del consorte, preoccupata ha telefonato ai Carabinieri di Santa Margherita.

L’ anziano è stato trovato, purtroppo privo di sensi all’interno dell’abitacolo della sua vettura, con le portiere chiuse nel Parco Tigullio di Rapallo. I militari, non hanno esitato a spaccare il finestrino dell’auto, aperto subito la portiera e tirato fuori l’uomo dall’abitacolo. L’uomo aveva un cappio al collo ed una bombola di gas.

Nel contempo sono arrivati i primi soccorsi che lo hanno rianimato, poi il personale del 118 lo ha trasportato in ambulanza all’ospedale di Lavagna per accertamenti sullo stato di salute e anche per capire perché aveva tentato di togliersi la vita. ABov (le notizie non sono ancora chiare, ci saranno aggiornamenti)