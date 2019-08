Rally: Racing for Genova Team al “Lanterna” con 15 vetture

Genova, 26 ago. – Partecipazione numerosa della Racing for Genova Team al 35° Rally della Lanterna, in programma sabato e domenica prossimi. La scuderia genovese schiererà a Santo Stefano d’Aveto ben 15 vetture, con l’intenzione di recitare un ruolo importante. “Per il momento – osserva il team manager Raffaele Caliro – abbiamo dimostrato di essere sempre vicini, con la nostra presenza, all’automobilismo di casa nostra: se poi arriverà qualche bel risultato sarà il miglior premio per il nostro lavoro“.

Riflettori puntati sulle tre vetture della Racing for Genova Team in lizza nella prestigiosa R5, la classe regina del rally. Sono le due Skoda Fabia di Michele Guastavino, desideroso di riscattare la delusione del Golfo dei Poeti, e Laura Bottini e di Gigi Giacobone – Monica Cicognini e l’inedita Volkswagen Polo che sarà condotta dall’esperto Alberto Biggi, neo acquisto del sodalizio genovese, e da Marco Nari. C’è attesa, però, anche per le due Renault Clio S1600 affidate ai savonesi Francesco Aragno – Andrea Segir, anche loro sconfortati dall’ultimo impegno, e ai coniugi chiavaresi Lorenzo Mottola e Romina Mazzino, al debutto su questa vettura.

In gara al Rally della Lanterna per la Racing for Genova Team anche le due Renault Clio RS di classe N3 della “Sartori family”, quella di papà Giuseppe, con Luigi Rossi, e quella del figlio Manuel, in coppia con Sergio Marchesi. Luigi Guardincerri e Angelo Ferrari, invece, saranno al via con la Clio Williams di classe A7.

In classe A5 la Racing for Genova Team sarà presente con le Peugeot 106 di Andrea Peirano – Giorgia Lecca, Luca Fontana – Fabrizio Ponti e Massimiliano Melara – Simona Gazzo. In classe N2 difenderanno i colori del sodalizio genovese due Peugeot 106, rispettivamente di Fabrizio Carabetta – Oreste Manzi e Luca Basso – Simone Cuneo, e la Citroën Saxo di Luca Formentera – Walter Terribile. Enrico Pagano e Giorgio Antichi, con la loro 106, saranno al via in classe N1.