Rallentamenti a Genova per un incidente nella zona della Foce e a Pontedecimo per la caduta di un albero.

Nella zona della Foce, in corso Marconi, all’altezza della svolta verso via Rimassa, ci sono dei rallentamenti per i rilievi di incidente stradale con ferito.

A Pontedecimo in via Poggi altri rallentamenti per la caduta di un albero. E’ attualmente in corso l’intervento di rimozione ad opera dei vigili del fuoco.