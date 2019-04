Racing for Genova Team alla “Mignanego – Giovi” con nove vetture

Genova, 30 apr. – Sempre molto presente nelle gare liguri, la scuderia Racing for Genova Team parteciperà in forze alla 37^ edizione dello slalom “Mignanego – Giovi”, in programma sabato e domenica prossimi. Il sodalizio genovese prenderà parte alla gara organizzata dalla scuderia Valpolcevera con ben nove piloti, primo tra tutti Alessandro Polini, uno tra gli organizzatori dello slalom, che sarà al via con la sua Polini 01 Bmw. Con lui, un altro driver locale a cui sta a cuore questa manifestazione, Simone Bugatto, al rientro alle competizioni dopo una pausa di un’intera stagione, che per l’occasione sarà al volante di una mitica Fiat 127 appartenuta al compianto Bruno Polini, a cui la gara è intitolata.

Ai “Giovi” debutteranno con i colori della Racing for Genova Team il torinese Marcello Caruso e Damiano Furnari, che saranno in gara, rispettivamente, con una vettura Elia Sport e un Prototipo su base 126. Con due mezzi “top” saranno in lizza anche Giacomo Gozzi, al debutto sulla Radical SR4, e Roberto Risso (L.R.01), entrambi pronti a ritagliarsi un posto da protagonisti.

Completano la squadra della scuderia genovese in gara allo slalom “Mignanego – Giovi” il locale Giuliano Semino, sempre temibile con la sua Fiat 126 prototipo, Fabrizio Carabetta che, per la sua decima partecipazione alla gara genovese, sarà al volante di una Peugeot 106 1600, e Federico Figari: per il suo ritorno alle gare, dopo diversi anni di assenza, è pronta una 106 1400.

Questo, infine, il programma della manifestazione. Sabato: dalle ore 16 alle 19:30, verifiche sportive e tecniche a Busalla; alle ore 18, sfilata per le vie cittadine delle vetture partecipanti all’evento. Domenica: ore 10:00 manche di ricognizione; alle 11:45, via alla prima delle tre manche di gara; alle 17:30, premiazione finale al Passo dei Giovi.