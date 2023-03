Raccolta alimentare a Le Terrazze di La Spezia al fianco di Croce Rossa Italiana. Primo appuntamento dell’anno sabato 1 aprile.

Raccolta alimentare a Le Terrazze, le info.

Da sempre attivo nel sostenere la comunità locale, il Centro Commerciale Le Terrazze ospita la prima raccolta alimentare dell’anno in collaborazione con la Croce Rossa Italiana della Spezia.

L’appuntamento è previsto per sabato 1° aprile. Per l’occasione, i volontari della Croce Rossa Italiana saranno presenti a Le Terrazze, dalle ore 09.00, presso l’ingresso Ipercoop del Centro Commerciale, per raccogliere alimenti a lunga conservazione e generi di prima necessità.

Il Presidente della CRI, Luigi De Angelis, dichiara:

“Prosegue l’impegno della Croce Rossa, in collaborazione con il Centro Commerciale Le Terrazze, per aiutare le persone in difficoltà economica del nostro territorio.

Nel 2022 i nostri volontari hanno distribuito 33 tonnellate di generi di prima necessità a un totale di 534 persone in difficoltà economica, con un aumento del 18% degli italiani che si sono rivolti alla Croce Rossa in cerca di aiuto.

Al momento, inoltre, sono circa 200 i minori assistiti dal nostro centro di via Parma. Iniziative come questa sono fondamentali per continuare la nostra attività di sostegno ai più deboli”.

Il Direttore del Centro Commerciale Le Terrazze, Giuseppe Muni dichiara:

“I risultati del 2022, ottenuti dalla collaborazione con Croce Rossa Italiana della Spezia, sono l’evidenza di quanto la comunità locale sia collaborativa e solidale ad iniziative di questo tipo. Le Terrazze anche quest’anno mette al primo posto l’impegno nel sociale”.

Per ulteriori informazioni:

LE TERRAZZE è un centro commerciale situato alla Spezia in via Fontevivo. Con una GLA (Superficie Lorda Affittabile) complessiva pari a 38.600 mq, è il maggiore centro commerciale della provincia.

Vanta un’offerta completa ed equilibrata in una struttura moderna ed ecosostenibile, con 103 unità retail a pieno regime di cui oltre 80 negozi, 16 ristoranti e bar, 1 ipermercato, 1 palestra con piscina, 1 sala giochi.

Aperto da marzo 2012, il centro è attualmente gestito da Sonae Sierra, società internazionale specializzata nello sviluppo e nella gestione di centri commerciali.