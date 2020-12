Problemi di congestione per il traffico nella zona che va da via Canevari Ponte di Sant’Agata e Piazza Giusti. Vengono segnalati forti rallentamenti per traffico intenso. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Locale. Una coda di auto si è anche formata in Corso Sardegna direzione mare.

In via Tolemaide sono presenti rallentamenti per il traffico per i lavori in corso di svolgimento in Piazza delle Americhe.