IlBuonsenso dona 500 paia di guanti antitaglio ad agenti Volanti

“Tramite il sindacato SAP oggi alle 17, in presenza del segretario provinciale di Genova Giacomo Gragnano, IlBuonsenso consegnerà 500 paia di guanti antitaglio di varie misure per dotare gli agenti delle Volanti di Polizia di un aiuto prezioso per fare in sicurezza il loro lavoro”.

Lo hanno annunciato stamane gli ex consiglieri regionali Alice Salvatore e Marco De Ferrari (IlBuonsenso).

“I guanti antitaglio – hanno spiegato – sono progettati per resistere appunto ad attacchi con armi da taglio e da siringhe.

Coloro che ci difendono ogni giorno a rischio della propria vita devono essere protetti a loro volta.

La mancanza di questi guanti aumenta i rischi di incidenti per gli agenti in servizio.

Siamo lieti di aver destinato una parte dei nostri stipendi di consiglieri regionali a questa causa.

Ringraziamo anche tutta la Polizia e il sindacato che ci ha dato una mano per la distribuzione e scelta del miglior tipo di guanti”.