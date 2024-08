Questa sera la Samp incontra il Como: la carica di Pirlo | Video

Questa sera, alle 20.45, la Sampdoria affronta il Como in Coppa Italia Frecciarossa ed inizia una stagione con i blucerchiati protagonisti.

Ieri l’ultima rifinitura al Mugnaini di Bogliasco.

«C’è entusiasmo – esordisce Pirlo in conferenza – sia al di fuori che all’interno del nostro ambiente».

«E’ normale – prosegue – dopo aver visto comunque una campagna acquisti così positiva con tanti giocatori nuovi. E’ quindi normale che si siano alzate le attenzioni. Quindi va di passo che l’atmosfera possa portare grande positività. Fin dall’inizio del ritiro abbiamo lavorato molto serenamente sapendo di dover affrontare una stagione importante dove ci guardano tutti perché la Sampdoria comunque ha una squadra importante quindi siamo sotto l’occhio di tutti ma questo non deve far cambiare il nostro obiettivo. Quella (con il Como) è una partita importante perché tutte le competizioni a cui facciamo parte devono essere importanti»… «Sappiamo di affrontare una squadra di Serie A che l’anno scorso ho avuto il merito di salire, attrezzata moltissimo in questa campagna acquisti e quindi sappiamo il valore della squadra che andiamo a affrontare. Un test importante anche in preparazione del campionato». «Quello che ci importa – conclude Pirlo – è giocare al massimo una partita e giocare a viso aperto senza paura anche per vedere a che livello siamo».

Sui nuovi acquisti Pirlo: «La società ha fatto un grandissimo lavoro, dal presidente al direttore»… «Vismara è stato il miglior portiere della Serie C, Akisanmiro e Meulensteen sono interessanti e di prospettiva. Tutino ha sofferto la dinamicità degli allenamenti e deve crescere».

Intanto è ufficiale l’arrivo di Davide Veroli, 21 anni, difensore ex Cagliari. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, contratto fino al 2028 per il jolly mancino di difesa e centrocampo.

Parla Mister Pirlo