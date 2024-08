Genova, tentato suicidio in carcere: detenuta salvata in extremis a Pontedecimo

Una giovane detenuta di 24 anni ha tentato il suicidio ieri sera, intorno alle 22:20, all’interno del carcere femminile di Pontedecimo, ma è stata salvata grazie all’intervento tempestivo di un’agente di polizia penitenziaria.

La donna, incarcerata per reati di rapina e omicidio colposo, ha cercato di impiccarsi nel bagno della sua cella, ma l’azione rapida della poliziotta ha evitato il peggio.

Sul posto è intervenuta l’automedica Golf2 e l’ambulanza della Croce Verde Pontedecimo con la donna che è stata trasportata al San Martino.

Secondo quanto riferito da Fabio Pagani, segretario regionale della UIL PA Polizia Penitenziaria, l’agente, non ricevendo risposta dalla detenuta, si è precipitata nella cella e ha trovato la ragazza con evidenti segni di soffocamento. La poliziotta è riuscita a liberarla dal cappio e a chiamare immediatamente i soccorsi. La giovane è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso e, fortunatamente, è ora fuori pericolo.

Pagani ha sottolineato come questo episodio rappresenti il 66° tentativo di suicidio sventato in un carcere italiano dall’inizio dell’anno. “La Polizia Penitenziaria continua a salvare vite umane, evitando tragedie come quella dell’ultimo suicidio avvenuto a Prato il 7 agosto”, ha dichiarato Pagani, ricordando anche i sette agenti di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita quest’anno.