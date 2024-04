Quando l’orecchino lo si metteva perché si era un lupo di mare

Un “Lupo di Mare” con l’occhino incuteva timore e otteneva rispetto della ciurma, dando anche un’ aria… furbesca.

Secondo le usanze della vecchia marineria in particolare quella a vela, l’orecchino costituiva un ‘segno distintivo”. Più’ orecchini venivano sfoggiati, più si dimostrava di essere un “Lupo di mare” così da incutere timore e ottenere rispetto della ciurma, dandosi anche un’ aria… furbesca.

Quest’usanza si diffuse in Inghilterra nella seconda metà del ‘500 quando, attraverso le rotte per l’Asia, i marinai conobbero pratiche come il ‘body piercing’ e l’agopuntura, con le relative mappe dei punti di pressione.



L’ orecchino, in oro rappresentava il tesoro del marinaio, perché era la ricompensa per chi, trovando il cadavere del naufrago, su una spiaggia o tra gli scogli e si sarebbe occupato della loro sepoltura. Solo con la sepoltura i marinai avrebbero trovato la pace nell’aldilà. Ricordiamo che se un navigante moriva a bordo di un veliero, veniva buttato un mare.

Alcuni naviganti vi incidevano addirittura il nome della loro città natale (come si usa nelle piastrine dei militari) per far sì che potessero essere sepolti in patria. Alcuni hanno scritto, invece, che per assicurarsi una degna sepoltura i marinai portavano delle monete nella cintura.

Si pensava anche che il buco all’orecchio potesse migliorare la vista, fondamentale in mare, per individuare scogli pericolosi e vascelli nemici.

Secondo alcune versioni, i marinai portavano un solo orecchino d’oro, mentre secondo altre, ne portavano più di uno in ricordo di navigazioni importanti, come l’attraversamento dell’Equatore o il doppiaggio di Capo Horn.

In quest’ultimo caso se il passaggio era avvenuto da Ovest verso Est si forava l’orecchio sinistro (quello rivolto verso il Capo). Si poteva forare il destro per il passaggio da Est verso Ovest perché molto più arduo contro venti e correnti predominanti.

Il massimo numero di orecchini era 4, due per lobo. Venivano indossati dopo aver doppiato ciascuno dei seguenti 4 Capi:

Sud America: Capo HORN. Capo di BUONA SPERANZA (Sud Africa). Spagna del nord: Capo FINISTERRE e Capo LEUWEEN (Nuova Zelanda).

Queste notizie e tradizioni le abbiamo avute leggendo vari testi. Poi anche “interrogando” il web, dove abbiamo trovato le più svariate teorie sul perché i marinai, nel passato, indossassero gli orecchini. ABov (nella foto: Corto Maltese, disegnato da Ugo Pratt)