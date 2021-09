Qualificazioni mondiali | A reti inviolate Svizzera-Italia

Nell’incontro di qualificazione per i mondiali

Svizzera e Italia terminano a Basilea la partita sullo 0-0. L’incontro del gruppo C si è svolto per le qualificazioni europee ai Mondiali 2022.

“E’ un momento in cui la palla non entra, abbiamo avuto troppe occasioni anche oggi per non vincere la partita. Dobbiamo essere più cattivi, abbiamo stradominato e non si può non vincere 2 o 3-0. E’ un peccato. Io arrabbiato in panchina? Capita, brucia per avere perso un’altra occasione dopo giovedì scorso”. Queste le parole al termine della partita del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport.

Poi ha precisato: “Occasioni ne abbiamo avute, vuol dire che abbiamo giocato – ha aggiunto – Faremo qualche cambio perché i ragazzi sono stanchi”.

Il prossimo 12 novembre, ci sarà una partita ancora contro la Svizzera, dove sarà necessaria la vittoria per blindare il primo posto nel girone.

Il tabellino

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer 8; Widmer 6, Elvedi 5,5, Akanji 5, Rodriguez 4,5 (dal 63′ Garcia 6); Aebischer 6,5, Frei 6, Sow 5 (dal 63′ Zakaria 6,5); Steffen 5 (dal 71′ Fassnacht 6), Zuber 6 (dal 63′ Vargas 6); Seferovic 5 (dall’86’ Zeqiri sv). Ct Murat Yakin 6.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Bonucci 6,5, Chiellini 6, Emerson 6,5; Barella 6 (dall’89’ Pessina sv), Jorginho 4,5 Locatelli 7 (dal 77′ Verratti sv); Berardi 5,5 (dal 59′ Chiesa 6,5), Immobile 5 (dal 59′ Zaniolo 5,5), Insigne 6 (dall’89’ Raspadori sv). Ct Roberto Mancini 6.

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande (SPA).

AMMONITI: Sow (S), Chiellini (I), Aebischer (S), Elvedi (S), Frei (S).