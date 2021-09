AMT, manutenzione in metropolitana e controllo biglietti

AMT, attività di manutenzione in metropolitana chiusura serale anticipata il 7 e l’8 settembre. Controllo biglietti a settembre.

AMT Genova, proseguono le attività di manutenzione della metropolitana. Il programma dei lavori di questa settimana prevede verifiche sulla linea aera, prove sui gruppi elettrogeni e interventi in galleria.

La chiusura anticipata della metro è prevista nelle serate di martedì 7 e mercoledì 8 settembre.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).



I lavori in metro, per ragioni di sicurezza, devono svolgersi senza la circolazione dei treni. Devono essere eseguiti in un arco temporale adeguato, che non sia compreso solo tra la mezzanotte e le 4 del mattino. Per questo motivo la metro chiude alcune sere anticipatamente.

Controlli intensivi ad alta visibilità nei primi giorni di settembre.

Sono state tre le azioni organizzate dai Verificatori di AMT sia in ambito urbano che in ambito provinciale tra giovedì 2 e venerdì 3 settembre.

Giovedì 2 settembre 15 Verificatori hanno controllato 1.185 passeggeri delle linee 17, 35, 37, 42 e 44 in piazza Dante e via Ceccardi. Nelle cinque ore di controllo, sono state elevate 39 sanzioni pari ad un tasso di evasione riscontrato del 3,2%. 12 le situazioni regolarizzate con il pagamento immediato dell’oblazione all’agente accertatore.

Venerdì 3 settembre i VTV hanno effettuato una doppia azione pomeridiana, a Genova e a Santa Margherita Ligure.

A Genova 14 agenti AMT hanno presidiato, dalle 14 alle 18, le fermate di Via Bobbio – via Montaldo e le linee bus urbane 13, 14 e 34. Sono stati verificati 780 passeggeri. Ci sono state 100 sanzioni, per un tasso di evasione riscontrato pari al 12,8%. 20 i passeggeri che hanno regolarizzato la loro posizione pagando l’oblazione direttamente al Verificatore.

Ad operare sul territorio provinciale sono stati 7 Verificatori, impegnati a Santa Margherita Ligure. I controlli si sono svolti dalle 15 alle 20. 487 i passeggeri controllati delle linee bus provinciali 7, 73, 82 e 98. Le sanzioni emesse sono state 24, di cui 13 regolarizzate subito come oblazioni. 4,9% il tasso di evasione riscontrato.

Il personale di controllo fa i controlli con regolarità e costanza. VTV AMT hanno controllato con ad alta visibilità. I controlli sono proseguiti con regolarità durante i mesi estivi.

La normale attività quotidiana di verifica e il piano aziendale di controlli sui mezzi pubblici proseguirà. I verificatori AMT controlleranno le diverse aree del territorio genovese e metropolitano nelle prossime settimane. ABov