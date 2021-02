Quali sono i segni che possono farti sospettare che il tuo uomo ti sta tradendo?

Il tuo uomo ti sta tradendo? Tra il sospetto e la verità ci sono dei segni distintivi che accompagnano all’evidenza. Non si tratta di mancanza di fiducia ma di un sentiero che porta ad un’altra donna. Come scoprirlo? Vediamo insieme quali sono i segnali per arrivare alla verità.

La fiducia nella coppia

Una coppia si basa su alcuni principi che sono l’amore, il rispetto e la fiducia. Nel momento in cui non ti puoi fidare del tuo uomo c’è qualcosa che si è rotto oppure che ti ha condotto al sospetto di tradimento.

Ci sono delle differenze sostanziali tra gelosia e sospetto, infatti nel primo caso si può avere timore delle altre donne e di un interesse che possa nutrire per le loro. Nel secondo caso significa invece che quella fiducia – che dovrebbe mantenere saldo il rapporto – è venuta a mancare incrinando tutti gli altri tasselli.

L’effetto domino a quel punto è devastante e i segnali di un possibile tradimento ci sono. Alcune volte non si vogliono vedere mentre in altri casi si cerca di far finta di nulla per il bene del rapporto.

Se una donna è già stata tradita allora capire quei segni è molto facile, mentre se è la prima volta ci vorrà quel pizzico di malizia in più nonché una buona dose di coraggio per arrivare fino in fondo.

Bisogna però fare anche un piccolo passo indietro. A volte il presunto tradimento non è altro che una proiezione delle insicurezze e paranoie che accompagnano un rapporto di coppia. Se il tuo uomo è espansivo e simpatico mentre tu sei timida e sospettosa potrebbero alimentarsi dubbi ma senza una ragione precisa.

Per questo motivo è bene mettere da parte le emozioni insieme alla paura di perdere il partner e arrivare alla verità per togliersi ogni dubbio.

I segnali per capire se ti sta tradendo

Quali sono i segni per capire se il tuo uomo ti sta tradendo? Non ci sono leggi universali e ogni tradimento è diverso dall’altro. Eppure ci sono dei segnali piccoli che accomunano tutti i tradimenti maschili portando ad una sola verità.

Il tuo uomo è sempre online

Come accennato non è una regola universale e il tuo partner potrebbe essere online per motivi di lavoro, per sentire la famiglia lontana o gli amici che non abitano nella sua stessa città. Ma se all’improvviso lui è sempre online, sempre connesso e sempre con il telefono in mano (quando prima lo lasciava ovunque dimenticandosene) allora è un chiaro segno di allerta. Prova a chiedergli con chi sia, perché sorride così spesso o gira lo schermo del cellulare quando siete vicini. Potrebbe inoltre anche essere che stia chiamando i cosiddetti numeri porno, e in tal caso non dovresti preoccuparti più di tanto, in quanto il presunto tradimento sarebbe in tal caso puramente virtuale, se di tradimento si può parlare, ovviamente.

Un uomo che è attratto/interessato da una donna al 100% allora nasconderà sino a quando potrà le sue attenzioni. Se al contrario non c’è un’altra donna comunicherà tranquillamente con chi si scambia messaggi e con chi è sempre online.

Cura il suo aspetto fisico

Premettendo che curare il proprio aspetto fisico dovrebbe essere un’azione normale e piacevole, bisogna evidenziare il fatto che farlo in maniera ossessiva da un giorno all’altro sia un segnale particolare. Conosci bene il tuo partner e se inizi a vedere in lui un cambiamento eccessivo in merito al profumo, all’outfit che indossa sino all’iscrizione in palestra per essere più piacente allora ci potrebbe essere un interesse che non sei tu.

Magari vuole solamente migliorare il suo aspetto, ma è comunque un segnale da non sottovalutare.

Passa troppe ore a lavoro

È uno dei segnali più ricorrenti di tradimento maschile. La scusa dei viaggi di lavoro, delle riunioni improvvise e dei progetti da portare a termine anche nel week end potrebbero essere tradotti in maniera totalmente differente.

Se è sempre stato un uomo impegnato o ha ricevuto una nuova promozione/incarico, allora non c’è nulla di cui preoccuparsi. Ma se da un momento all’altro il suo comportamento professionale cambia radicalmente, questa è la scusa più antica che esista per coprire un tradimento.

Fa tantissimi regali

Un uomo non può essere generoso con la propria donna? Assolutamente sì. Ma anche questo è uno dei segnali più antichi che esistano al mondo. Il senso di colpa porta a compiere dei gesti diversi da quelli che si fanno tutti i giorni.

Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, un uomo che tradisce tende a fare molti regali costosi e importanti alla partner. Un modo per scaricare la coscienza o per dare a lei sicurezza di un qualcosa che non dovrebbe esserci.

Sesso: o nulla o troppo

Da quando il sesso è diventato un problema? Una donna attenta si accorge se il proprio uomo la sta tradendo anche in base al sesso. Il partner che ha un’altra relazione – o comunque un altro interesse – non vuole l’intimità con la propria partner allontanandola o cercando delle scuse.

Ma ci sono dei casi in cui, al contrario, cerca il contatto più volte al giorno (diversamente da prima) quasi come per nascondere qualcosa e far capire alla donna che è l’unica che lui desidera. Non è una regola ma è un comportamento che richiede una attenzione particolare.