Molti utenti italiani giornalmente usano il proprio pc o smartphone per cimentarsi in vari giochi. Vi sono vari modi e possibilità per divertirsi online anche scaricando comodamente un’applicazione. In questo approfondimento, dunque, andremo a vedere nel dettaglio quali sono i giochi più scelti dagli italiani. Un’opzione che molti utenti prendono in considerazione è quella di ottenere una promozione offerta da un bookmaker con licenza AAMS. Attraverso i Codici Goldbet, ad esempio, sarà possibile ricevere degli extra bonus riguardanti il casino. Dopo aver fatto ciò e aver concluso l’iscrizione l’utente otterrà la somma concordata sul proprio conto gioco. Un’altra modalità che appassiona molto è il poker online. Grazie ad alcune applicazioni, infatti, è possibile giocare dal proprio pc sia con soldi veri che gratis organizzando veri e propri tornei con gli amici.

I giochi per smartphone più scelti dagli italiani

I due “negozi” più famosi per scaricare i giochi sullo smartphone, ovvero il PlayStore e l’App Store, puntualmente aggiornano il proprio catalogo rendendo l’esperienza dell’utente molto accattivante. E’ possibile, infatti, scaricare giochi senza dover spendere un euro. Andiamo adesso a vedere quali sono quelli preferiti dagli utenti. Per quanto riguarda i giochi di gare tra auto Racecraft è uno dei migliori. Oltre alla modalità sfida un amico questa applicazione consente di creare il proprio circuito. Occorre menzionare anche Mario Kart Tour anche se la versione per mobile non ha riscontrato lo stesso successo della console.

Passiamo adesso al piatto forte ovvero i giochi di sport gratis per lo smartphone. NBA 2k Mobile è sicuramente una delle migliori esperienze per quanto riguarda la pallacanestro e non solo. Attraverso delle carte da collezionare sarà possibile creare la propria squadra dei sogni sfidando online amici e non. Per quanto riguarda il tennis la SEGA ha deciso di riproporre per smartphone uno dei giochi più venduti ovvero Virtua Tennis. Per il calcio è la KONAMI a farla da padrone nel mercato dei giochi per lo smartphone grazie a efootball Pes 2020 Mobile. La grafica è la vera chicca di questa applicazione che presenta tutte le modalità della versione classica per console.

Parliamo adesso di un gioco che ha spopolato negli ultimi anni. Fortnite, infatti, è stato un vero e proprio boom sul mercato e, da qualche mese, è anche presente per smartphone. La modalità di gioco è la medesima della console. Battaglie reali online sia in singolo che multiplayer. Simile al gioco prodotto da Epic Games troviamo Call of Duty Mobile e PUBG.

I giochi dei Pokemon, invece, hanno sempre appassionato il grande pubblico basti pensare alle versioni fornite da Nintendo negli anni passati. La nuova applicazione geolocalizzata pensata esclusivamente per smartphone ha fatto letteralmente il botto. Niantic ha esaudito il desiderio di molti appassionati ovvero trovare Pikachu e i suoi colleghi in giro per le strade italiane.

I videogiochi più amati dagli utenti

Per quanto riguarda i giochi di guerra in prima persona abbiamo già menzionato Call of Duty che ha rilasciato anche la versione mobile. Un’altra saga fortunata che ha preso vita per tutte le versioni di Xbox è Halo. In questo gioco bisogna evitare la distruzione della razza umana minacciata da un’invasione aliena. Se parliamo dei videogiochi più amati dagli italiani dobbiamo menzionare per forza di cose GTA. Grand Theft Auto, infatti, ha avuto un vero boom grazie a San Andreas e, negli anni a venire, ha continuato a stupire grazie anche alla possibilità di non dover necessariamente seguire una trama fissa.